Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» ОльсеномSports.ru 04:45
Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в московском «Динамо». Римский клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер, которым интересуются динамовцы, входит в их число.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Авто
Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
Обновлено вчера в 23:24
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Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
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Обновлено в 08:13
Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
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Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
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Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
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Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.
Обновлено в 06:14
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Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.
Обновлено в 04:48
Здоровье
В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники
За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено в 13:22
Футбол
«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в аренду
Обновлено в 06:48
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
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Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
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Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
ЖКХ
Жители МО начнут получать новые платежки за коммуналку с 1 сентября
Уточняется, что новая платежка за коммуналку начнет приходить уже с 1 сентября.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
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Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
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Происшествия
СМИ: Медиков обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве в Архангельской области
Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили, что те не представляют опасности.
Обновлено в 14:38
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Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47