Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» ОльсеномSports.ru 04:45

Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в московском «Динамо». Римский клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер, которым интересуются динамовцы, входит в их число.
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Голкипер «Ромы» Ульсен может перейти в «Динамо»

Sport24.ru05:52

Источник: «Динамо» интересуется 29-летним вратарем «Ромы»

Спорт-Экспресс06:18

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Sports.ru04:45

«Динамо» интересуется вратарём «Ромы»

Чемпионат05:44

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы»

Матч ТВ05:40

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы»

Sportbox.RU05:40

Голкипер «Ромы» Ольсен может перейти в «Динамо»

Sport.ru05:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины

Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России

До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Политика

Суд оставил украинских моряков в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО 24-х украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:12
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

«Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром»

В перерыве матча произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.
Обновлено в 11:46
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин прибыл во дворец к президенту Финляндии

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинисте в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.
Обновлено в 10:46
Футбол

«Фиорентина» объявила о подписании Рибери

Презентация игрока в новом клубе состоится 22 августа. Ранее сообщалось, что 36-летний француз подпишет с «Фиорентиной» 2-летний контракт.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.
Обновлено в 08:34
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей

Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Футбол

Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Вологодской области вертолёт упал в реку

Обновлено в 11:18
Футбол

«Зенит» подписал контракт с Круговым

Обновлено в 07:05
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.
Обновлено 19 августа в 12:39
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей

Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об уничтожении украинского ударного беспилотника

Обновлено в 11:19
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика

Макрон назвал условие возвращения России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
Обновлено в 10:14
Культура

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 10:58
Футбол

Хавбек «Краснодара» был вызван в сборную Нидерландов

Полузащитник "Краснодара" Тонни Де Вильена был вызван главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом для выступлений в составе национальной команды на матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Ухту самолёт вернулся в аэропорт «Внуково»

Пассажирский самолёт авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Ухта, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикатора закрылков.
Обновлено в 11:35
Политика

Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров в Москве подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
Обновлено в 10:56
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