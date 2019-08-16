Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе. 28-летний бразильский футболист начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал).

с чего всё началось

«Динамо» интересуется нападающим «Порту» Тикиньо Соаресом, сообщает «Чемпионат». 28-летний бразилец начинал карьеру на родине, а в Португалию перебрался в 2014 году, где поиграл в «Насьонале» и «Витории». За «Порту» он выступает с 2017 года.

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