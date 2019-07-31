Футбол
«Динамо» интересуется нападающим «Интера»News.ru 10:51
Московский футбольный клуб «Динамо» проявляет интерес к форварду миланского «Интера» Габриэлу Барбозе. Как сообщает FCIN, «бело-голубые» предлагают за 22-летнего бразильского нападающего €12 млн, а также еще €3 млн в виде бонусов. При этом итальянцы хотят получить от сделки €20 млн.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Общество
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Политика
Оппозиция в Москве подала заявки на три митинга
Сообщается, что зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали заявки на проведение митингов 10 и 11 числа.
Обновлено в 07:37
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено вчера в 03:14
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Политика
Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено в 10:11
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено в 13:50
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Культура
Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию
Обновлено вчера в 17:37