Футбол
«Динамо» интересуется нападающим «Интера»News.ru 10:51
Московский футбольный клуб «Динамо» проявляет интерес к форварду миланского «Интера» Габриэлу Барбозе. Как сообщает FCIN, «бело-голубые» предлагают за 22-летнего бразильского нападающего €12 млн, а также еще €3 млн в виде бонусов. При этом итальянцы хотят получить от сделки €20 млн.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Обновлено вчера в 18:15
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
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Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Кино
Братья Пресняковы снимут фильм «Храни меня, мой Инстаграм»
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
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Шюррле стал игроком «Спартака» на правах аренды
Обновлено в 10:35
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Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
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Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В Москве освятили главную икону ВДВ и ВКС России
Образ будет находиться в главном храме Вооруженных сил РФ Икону пророка Божия Илии, которая считается главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, освятил в среду в Москве Епископ Клинский Стефан, сообщает официальный сайт РПЦ.
Обновлено в 17:15
Авто
Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел
Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
Обновлено в 17:31
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Гаджеты
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки
Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
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Обновлено в 12:46
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»
В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Автоспорт
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери
В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.
Обновлено в 17:36
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Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
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Происшествия
У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей
Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Футбол
Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт
Французский журналист Мохамед Бухафси в своем твиттере сообщил, что футболист «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 07:29