Футбол

«Динамо» интересуется нападающим «Интера»News.ru 10:51

Московский футбольный клуб «Динамо» проявляет интерес к форварду миланского «Интера» Габриэлу Барбозе. Как сообщает FCIN, «бело-голубые» предлагают за 22-летнего бразильского нападающего €12 млн, а также еще €3 млн в виде бонусов. При этом итальянцы хотят получить от сделки €20 млн.
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СМИ: «Динамо» заинтересовано в приобретении нападающего «Интера»

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FcInterNews.it: «Динамо» хочет купить форварда «Интера» Габигола за 12-15 млн евро

Sports.ru12:05

Источник: «Динамо» интересуется нападающим «Интера»

Спорт-Экспресс10:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
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