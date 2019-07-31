Футбол
«Динамо» интересуется нападающим «Интера»News.ru 10:51
Московский футбольный клуб «Динамо» проявляет интерес к форварду миланского «Интера» Габриэлу Барбозе. Как сообщает FCIN, «бело-голубые» предлагают за 22-летнего бразильского нападающего €12 млн, а также еще €3 млн в виде бонусов. При этом итальянцы хотят получить от сделки €20 млн.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Футбол
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