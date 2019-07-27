Футбол

«Динамо» интересуется игроком «Боруссии»Газета.Ru 11:50

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп может переехать в Россию, сообщает "СЭ". По информации немецкого журналиста Марка Бехренбека, игроком заинтересовалось московское "Динамо".
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