Футбол
«Динамо» интересуется игроком «Боруссии»Газета.Ru 11:50
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп может переехать в Россию, сообщает "СЭ". По информации немецкого журналиста Марка Бехренбека, игроком заинтересовалось московское "Динамо".
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