Футбол
«Динамо» интересуется игроком «Боруссии»Газета.Ru 11:50
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп может переехать в Россию, сообщает "СЭ". По информации немецкого журналиста Марка Бехренбека, игроком заинтересовалось московское "Динамо".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Митингующие вышли на Трубную площадь и Лубянку
Митингующие разделились на несколько групп и выдвинулись от Тверской улицы, где начинался митинг, в сторону Чистых прудов и Лубянской площади.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп не исключил введение налога на французское вино
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Путин встретился с семьями офицеров, погибших в Баренцевом море
Президент России Владимир Путин провел встречу в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, которые погибли на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, информирует ТАСС.
Обновлено в 11:22
Спорт
Россияне завоевали одну медаль в последний день ЧМ
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Южной Корее на участников ЧМ рухнул балкон ночного клуба
Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, в результате обрушения внутреннего балкона в ночном клубе Coyote Ugly.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Политика
Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник
Основатель сети частных клиник "Борис" на Украине Михаил Радуцкий может возглавить министерство здравоохранения страны, сменив на этом посту Ульяну Супрун, которая пребывает на должности исполняющей обязанностей главы ведомства.
Обновлено в 10:58
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Футбол
Джикия: «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе
«Спартак» проигрывает и выигрывает вместе.
Обновлено в 12:40
Теннис
Рублёв: «Тим является лучшим теннисистом на грунте после Надаля»
Рублёв отметил, что Тим по игре на грунтовом покрытии является вторым теннисистом после Рафаэля Надаля.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«Краснодар» и «Сочи» начали матч 3-го тура чемпионата России
«Краснодар» и «Сочи» начали матч третьего тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:00
Футбол
«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»
В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны». Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Происшествия
На трассе «Скандинавия» произошло серьезное ДТП с пострадавшими
В субботу, 27 июля, на 73-м километре трассы «Скандинавия» столкнулись три автомобиля.
Обновлено в 12:17
Политика
Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек.
Обновлено в 08:48