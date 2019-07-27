Футбол

«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»ProstoProSport 11:51

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может стать игроком «Динамо». Как сообщает немецкий журналист Sky Sports Марк Бехренбек, московский клуб вступил в переговоры с клубом из Германии.
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