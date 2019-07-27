Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»ProstoProSport 11:51
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может стать игроком «Динамо». Как сообщает немецкий журналист Sky Sports Марк Бехренбек, московский клуб вступил в переговоры с клубом из Германии.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили труп
В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae.
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Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
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Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
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Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
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«Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу
Амстердамский «Аякс» одержал победу над ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу.
Обновлено в 14:12
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Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить «политические атаки»
Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Обновлено в 12:10
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Незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму подали заявку на очередной митинг
В столице на несанкционированной акции за свободные выборы сегодня задержали свыше тысячи человек – такие данные приводит полиция и сайт проекта «ОВД-Инфо».
Обновлено в 15:59
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
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Аршавин оптимистично оценил шансы «Краснодара» против «Порту»
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы пройти «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
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Даниил Квят: «Не думаю, что мог бы сделать большее»
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
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Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
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Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
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Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
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