Футбол

«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»ProstoProSport 11:51

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может стать игроком «Динамо». Как сообщает немецкий журналист Sky Sports Марк Бехренбек, московский клуб вступил в переговоры с клубом из Германии.
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«Динамо» работает над трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Филиппа

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Максимилиан Филипп
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Немецкий футболист, выступающий на позициях нападающего и атакующего полузащитника, игрок дортмундской «Боруссии».
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