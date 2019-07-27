Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»ProstoProSport 11:51
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может стать игроком «Динамо». Как сообщает немецкий журналист Sky Sports Марк Бехренбек, московский клуб вступил в переговоры с клубом из Германии.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Путин начал погружение к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму
В протестах участвовали, по разным данным, от 3,5 до 10 тысяч человек.
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Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
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Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника.
Обновлено в 11:39
Экономика
Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными
Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз.
Обновлено в 21:00
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Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено вчера в 20:06
Гаджеты
В сети показали необычную расцветку корпуса Samsung Galaxy Note 10
Инсайдеры опубликовали качественные изображения грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в разных ракурсах.
Обновлено в 13:31
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Уличный вейп чуть ли не убил подростка
В США подросток едва не умер из-за купленного на улице вейпа.
Обновлено в 21:54
Наука
В Саудовской Аравии появится тоннель для вакуумного поезда
Проект предполагает строительство между городами тоннелей для герметичных капсул, перевозящих пассажиров или груз до 10 раз быстрее, чем любой из существующих поездов.
Обновлено 25 июля в 08:48
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено в 13:44
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника ГУ национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, подозреваемого в превышении служебных полномочий.
Обновлено в 10:46
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Политика
Bellingcat обвинила российских хакеров в кибератаках
Напомним, Bellingcat заявляет, что проводит независимые расследования, касающиеся, среди прочего, деятельности российских разведывательных служб, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, а также катастрофы Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 16:23
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
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Наука
Найдена еще одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клетки – этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено вчера в 04:47
Космос
Эксперт сообщил о гигантском корабле на орбите Солнца
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Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
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Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
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