Футбол
«Динамо» интересуется форвардом «Нанта» КулибалиSports.ru 06:55
Форвард «Нанта» Калифа Кулибали попал в сферу интересов «Динамо», сообщает Sport24. Контракт 27-летнего малийца с французским клубом действует до лета 2022 года.
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Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Экономика
«Норникель» в 1 полугодии увеличил производство никеля на 6%
В целом, объем производства никеля в 1 полугодии 2019 года составил 110 тыс. тонн, что на 6% выше объемов производства аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:09
Общество
Россиянки чаще считают себя умными, а не красивыми
Выяснилось, что лишь 13% считают себя красивыми, а 19% отнесли себя к категории «обычная».
Обновлено в 06:09
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия
Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Экономика
Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»
Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
«Барселона» хочет приобрести Фирпо до конца недели
"Барселона" продолжает переговоры с "Бетисом" относительно покупки защитника Хуниора Фирпо.
Обновлено в 05:26
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Специалисты Google обнаружили уязвимости в iOS для iPhone
Всего за последнее время специалистам удалось обнаружить в iOS 12 и ее более новых версиях несколько уязвимостей, предоставляющих возможность злоумышленникам получать доступ к личной информации владельцев iPhone.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 06:39
Политика
Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Авто
Несколько автопроизводителей отказались от мотор-шоу в Токио
Токийское мотор-шоу проводится раз в два года и откроется для публики 24 октября уже в 46-й раз.
Обновлено в 06:57
Футбол
Суарес вернулся в расположение «Барселоны» и приступил к тренировкам
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вернулся в расположение команды после отпуска. Сегодня игрок провел первую тренировку в этом сезоне.
Обновлено в 04:54
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16