Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги. После двух туров бело-голубые набрали одно очко за ничью с Арсеналом (1:1) в Туле и занимают 12-е место в турнирной таблице. В прошлое воскресенье Динамо потерпело домашнее поражение от Рубина (0:1).

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«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги

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Политика Россия передумала лишать Украину газа Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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