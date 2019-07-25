Футбол
«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лигиСоветский спорт 03:52
Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги. После двух туров бело-голубые набрали одно очко за ничью с Арсеналом (1:1) в Туле и занимают 12-е место в турнирной таблице. В прошлое воскресенье Динамо потерпело домашнее поражение от Рубина (0:1).
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