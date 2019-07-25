Футбол
«Динамо» и «Урал» откроют репертуар 3 тура РПЛSM News 01:50
Москвичи попытаются реабилитироваться за обидное домашнее поражение от «Рубина» (0:1). Матчем в Москве между футбольными клубами «Динамо» и «Урал» откроется третий тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе
С 22 по 26 июля штаб «ООС» распорядился установить видеокамеры на складах, где хранится военное имущество.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона
Обновлено в 09:00
Космос
«Они „молчали“ 30 лет»: Учёные вновь зафиксировали бинарные вспышки
Учёные сообщают, что в ходе долголетних исследований, бинарные излучения показали, что они могут проявляться на протяжении нескольких недель, после чего пропадать и не демонстрировать себя долгие годы.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца
В Москве последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца.
Обновлено в 07:57
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 05:01
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Политика
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться
Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Политика
Гройсман: отставку Кличко рассмотрят на ближайшем заседании
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будет рассмотрена отставка мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Политика
Госдума подтвердила контакты с партией Зеленского
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подтвердил, что парламентарии контактируют с украинской партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:42