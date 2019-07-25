Москвичи попытаются реабилитироваться за обидное домашнее поражение от «Рубина» (0:1). Матчем в Москве между футбольными клубами «Динамо» и «Урал» откроется третий тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

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