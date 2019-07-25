Футбол

«Динамо» и «Урал» откроют репертуар 3 тура РПЛSM News 01:50

Динамо — Урал
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Москвичи попытаются реабилитироваться за обидное домашнее поражение от «Рубина» (0:1). Матчем в Москве между футбольными клубами «Динамо» и «Урал» откроется третий тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
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