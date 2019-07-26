Футбол
«Динамо» и «Урал» объявили стартовые составы на матч РПЛSport24.ru 11:48
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Политика
Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
Обновлено в 13:14
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Общество
В Европе наступила аномальная жара
25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Медузу».В Париже температура в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Борис Джонсон заведет собаку на Даунинг-стрит
Обновлено в 10:58
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России
Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Выяснилось число погибших от действий США гражданских в Сирии и Ираке
Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке из-за ударов коалиции США по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена на территории РФ).
Обновлено в 12:23
Игры
Три части DOOM вышли на мобильные платформы
Обновлено в 13:41
Происшествия
Поругавшиеся россияне бросили годовалую дочь на дороге
Обновлено в 12:30
Политика
Волкер посетил район военной операции в Донбассе
Американская делегация во главе со спецпредставителем по Украине Куртом Волкером посетила в пятницу зону военной операции в Донбассе.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой
Обновлено в 14:10
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Наука
В Америке предложили пересмотреть термины «ожирение» и «лишний вес»
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Теннис
В посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не могла отправиться на турнир в Вашингтон из-за задержки с продлением американской визы.
Обновлено в 10:15
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Политика
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.
Обновлено в 13:28
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Надеюсь, это не лишит его уверенности в собственных силах. Вопрос сейчас в том, сумеем ли мы восстановить машину.
Обновлено в 12:12
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Политика
Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера
Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм.
Обновлено в 04:54