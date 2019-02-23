Футбол
«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матчеSport24.ru 06:57
Сегодня, 23 февраля, московское «Динамо» и казанский «Рубин» провели в Белеке (Турция) контрольный матч. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. На 12-й минуте встречи «Рубин» вышел вперед после гола Александра Бухарова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией
Обновлено в 14:09
Кино
Режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен скончался
Самыми известными работами «короля голливудских мюзиклов» Стэнли Донена стала картина «Поющие под дождем» 1952 года, совместная экранизация с Джином Келли «Увольнение в город», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Арабеска» с Софи Лорен.
Обновлено в 14:04
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:08
Спорт
Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников
В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.
Обновлено в 08:10
Спорт
Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира
Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Политика
Собравшаяся на «Евровидение» солистка YUKO Юрина готова отказаться от российского гражданства ради Украины
Солистка группы YUKO Юлия Юрина, являющаяся гражданкой России и пытающаяся пробиться через украинский национальный отбор на "Евровидение", не против получить украинский паспорт, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 13:57
Политика
В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика
Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика
Британский министр назвал Словению вассалом СССР
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Спорт
Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне
В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Альпах нашли тела двух иностранцев
Обновлено в 13:14
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Армия и оружие
Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России
Демонстрация военных трофеев будет проходить в поезде, который уже отправился в турне по городам России, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:34
Экономика
Социальные пенсии планируют проиндексировать на 2%
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Единоборства
Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию
Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол
«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» благодаря дублю Заа
"Кристал Пэлас" с разгромным счетом обыграл "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Вильфрид Заа.
Обновлено в 14:30
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Культура
Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России
Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT заявление актёра Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в «развязывании войн».
Обновлено в 12:40
Общество
Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность
Обновлено в 13:05
Транспорт
Метро «Каховская» закроют на два года
Станцию московского метрополитена «Каховская» одноименной линии метро в ближайшие месяцы закроют на реконструкцию до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 07:13
Музыка
Дима Билан получил двойной перелом ноги
Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Культура
В выступлениях участниц Comedy Woman усмотрели оправдание фашизма
В шутках участниц комедийного телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, а также намеки на темы «ниже пояса».
Обновлено в 06:30