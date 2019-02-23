«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матчеSport24.ru 06:57

Сегодня, 23 февраля, московское «Динамо» и казанский «Рубин» провели в Белеке (Турция) контрольный матч. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. На 12-й минуте встречи «Рубин» вышел вперед после гола Александра Бухарова.

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче

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