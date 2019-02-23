Футбол

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 07:02

"Рубин" и "Динамо" завершили товарищеский матч вничью (2:2). У казанского клуба отличились Александр Бухаров и Артур Сагитов. У "Динамо" забивали Евгений Луценко и Жоаузинью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» и «Рубин» разошлись миром в товарищеском матче на сборе

Советский спорт14:24

Московское «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в контрольном матче

РИА Новости07:16

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью перед стартом весенней части РПЛ

Матч ТВ06:57

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью

Спорт-Экспресс07:02

«Динамо» и «Рубин» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

Чемпионат07:10

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче

Sport24.ru06:57

Товарищеские матчи. «Спартак» проиграл «Шерифу», ЦСКА вырвал победу у «Уфы», «Динамо» сыграло вничью с «Рубином»

Sports.ru04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 19:30
Политика

Власти Колумбии приказали вернуть грузовики с гумпомощью для Венесуэлы

Обновлено в 18:36
Политика

Порошенко назвал Украину «агрессором»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
Обновлено в 17:30
Политика

Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы.
Обновлено в 20:55
Политика

Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью

Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико.
Обновлено в 17:51
Музыка

Певица MARUV представит Украину на Евровидении-2019

Обновлено в 17:24
Политика

Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Петербурге внедорожник насмерть задавил двоих пешеходов

Обновлено в 19:25
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, уступив одну десятую секунды норвежцу Сьюру Роте.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в юго-западной китайской провинции Сычуань.
Обновлено в 20:22
Политика

Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Грузовой самолет разбился на юге США

Обновлено в 17:19
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека

Обновлено в 20:03
Космос

Спутник «Ресурс-П» на замену отказавшему запустят в 2020 году

Обновлено в 20:15
Происшествия

В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе

18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено в 19:17
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Американские эксперты отвергли предположение, что «Посейдон» предназначен для нанесения первого удара по противнику, после просмотра видео испытания, которое ранее показало российское Минобороны.
Обновлено в 15:12
Единоборства

Петр Ян победил американца Додсона на UFC Fight Night 145

Обновлено в 15:44
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Происшествия

Женщина принесла гроб к зданию самарского правительства

Обновлено 21 февраля в 14:50
Наука

Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты

Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 09:32
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Кино

Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен

Обновлено в 14:57
Транспорт

Правила посадки в самолет изменили в России

Приказ Минтранса России вступил в силу с 24 февраля, сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 19:12
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
ещё по теме
Александр Евгеньевич Бухаров
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, четырёхкратный чемпион России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное