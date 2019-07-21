Футбол
«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 11:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика
В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 16:21
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Ранее Российский футбольный союз (РФС) прокомментировали драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Политика
Зеленский не исключил проведения досрочных местных выборов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения досрочных выборов в местные органы власти.
Обновлено в 13:47
Политика
Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Футбол
Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены
Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 13:20
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено в 12:29
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел противолодочные учения в Баренцевом море
Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с атомной подводной лодкой в воскресенье провел противолодочные учения в Баренцевом море.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике
Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Космос
Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24