Футбол

«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 11:00

«Динамо» и «Рубин» определились со стартовыми составами на игру 2-го тура РПЛ.
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«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

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