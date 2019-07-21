Футбол
«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 11:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Политика
Появились первые данные exit poll на выборах в Верховную раду Украины
Ранее сообщалось, что в «незалежной» открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
МИД отреагировал на задержание Stena Impero
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал задержание британского танкера Stena Impero. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 13:41
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля
Нападающий английского «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом с центра поля в матче международного Кубка чемпионов против «Ювентуса».
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
"На Украине надо уметь договариваться" Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, источники RT в украинских политических силах раскритиковали как саму точку зрения президента, так и тот факт, что это заявление было сделано в день парламентских выборов.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
На проспекте Королева загорелся паб
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Умная колонка LG
Первая "умная" колонка от LG с голосовым помощником Алиса от Яндекс поступила в продажу в России.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника
"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Экономика
Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72
Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16
Политика
Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
Обновлено в 14:27
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Музыка
В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие»
Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Космос
США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну
Обновлено вчера в 23:32
Политика
«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами
Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
Обновлено в 05:52
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20