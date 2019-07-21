Футбол
«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 11:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Политика
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
Партия Зеленского набирает почти 40% на выборах в Раду.
Обновлено в 09:32
Политика
Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера
Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский поблагодарил избирателей после выборов в Раду
Обновлено в 13:23
Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Авто
Составлен рейтинг лучших российских спорткаров
Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Политика
Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени
Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Общество
Петербург назвали одним из самых трудолюбивых городов России
Петербург занял второе место в рейтинге самых трудолюбивых городов в России. По этому показателю Северная столица уступила только Москве.
Обновлено в 11:26
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
В Краснодаре ливень подтопил улицы и трамвайные пути. Из-за этого на некоторых участка остановились трамваи.
Обновлено в 07:02
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и Центральной части России начнёт улучшаться, а уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.
Обновлено в 13:27
Политика
Зеленский описал будущую коалицию в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский отказался создавать в Верховной Раде коалицию со «старой властью», передает ТАСС.
Обновлено в 05:54
Политика
Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги
Шумиха вокруг романа Леди Гаги и Бреди Купера продолжается.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»
Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Опубликованы официальные данные украинских экзит-полов
Ранее сообщалось, что телеграм-каналы опубликовали первые данные экзит-полов на парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 13:09
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Тюнинг-ателье Ferrada доработало Mercedes-AMG E63 S
Главные изменения в Mercedes-AMG E63 S 2019 года выпуска произошли благодаря специалистам Ferrada в подкапотном пространстве машины.
Обновлено в 00:08