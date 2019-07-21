«Динамо» и «Рубин» определились со стартовыми составами на игру 2-го тура РПЛ.

«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛ

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