Футбол
«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 11:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Политика
Парубий проголосовал на выборах в Раду со второй попытки
Председатель Верховной рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок в Киеве, но не смог проголосовать на досрочных парламентских выборах с первой попытки.
Обновлено в 07:29
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Два топ-менеджера Xiaomi покидают компанию
Два топ-менеджера китайской компании высоких технологий Xiaomi оставляют свои должности.
Обновлено в 03:49
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Авто
Новый Chevrolet Corvette, коробка передач для гибридов и Mercedes-AMG GLC 43: главное за неделю
Всё только самое интересное: отказ Mercedes-Benz от пикапа X-класса, обновлённый Mercedes-AMG GLC 43, долгожданный Chevrolet Corvette С8, будущий Mitsubishi Pajero Sport и коробка передач для гибридов Hyundai.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео
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Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
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Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду
Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзитполов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:34
Общество
Росстат посчитал россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей
Росстат посчитал россиян, которые зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 14:15
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Малые ракетные корабли «Овод» смогут скрытно обнаруживать цели
Новейшая пассивная станция радиотехнической разведки выявляет объекты, благодаря их радиоэлектронным следам.
Обновлено в 05:20
Футбол
Гильерме прокомментировал победу в матче РПЛ
Голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:05
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Происшествия
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на глухонемых украинцев
В ночь на 20 июля в метро Санкт-Петербурга на станции «Пушкинская» мужчина изрезал ножом глухонемых пассажиров подземки, потому что не получил ответ на вопрос, выходят ли они.
Обновлено вчера в 14:11
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Здоровье
Пациенты российской больницы вынуждены стирать бинты
Некоторые пациенты, которые не могут позволить себе их приобрести, были вынуждены бинты стирать.
Обновлено в 10:01
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено 19 июля в 16:58
Гаджеты
Рендер рассекретил дизайн нового смартфона Nokia 6.2
Новый смартфон Nokia 6.2 появился на рендере.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Политика
Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду
Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.
Обновлено в 11:00
Политика
Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Футбол
Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке»
С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
Обновлено вчера в 17:50
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43