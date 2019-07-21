Футбол
«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛProstoProSport вчера в 11:00
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«Динамо» – «Рубин». Исландский новичок казанцев попал в стартовый состав
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:03
«Динамо» – «Рубин»: Каборе в старте москвичей. Кьяртанссон - выйдет с первых минут у казанцев
Спорт-Экспрессвчера в 10:44
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Экономика
Интервью: Максим Орешкин
М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
The National Interest (США): российские вооруженные силы преображаются (и становятся сильнее) прямо на наших глазах (The National Interest)
Заголовки мировой прессы пестрели сообщениями о том, как Россия организовала международную кампанию информационной войны, чтобы вмешаться в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Волкера о паспортах РФ для Донбасса
В Госдуме прокомментировали заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу Минских соглашений.
Обновлено 19 июля в 07:36
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты
Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизель от Ford Transit
Российских внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено 20 июля в 03:00
Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Культура
«Федералы» спроектируют культурный центр для Магадана. Предварительная цена стройки - 3 миллиарда рублей
Федеральное ГКУ "Дирекция по строительству и реконструкции" разместило закупку на проектировку культурного центра в Магадане.
Обновлено в 00:36
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе учебной переправы через реку внутри десантной машины утонули трое украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе
О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:31
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Кузбассовцы пожаловались, что не могут похоронить родственников
В редакцию VSE42.Ru обратилась жительница города Тайги и сообщила, что местные жители не могут похоронить своих родных из-за отсутствия в населенном пункте патологоанатома.
Обновлено в 01:49
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Политика
США обвинили Иран в угрозе безопасности стран Западного полушария
Власти Ирана поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что угрожает Западному полушарию, написал на своей странице в Twitter помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:57
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР
Обновлено вчера в 03:48