Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛPrognozist вчера в 12:43
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин». Игра пройдет в воскресенье 21 июля и будет показана по федеральному телеканалу «Матч-ТВ».
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РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
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РФС до сих пор не получил разрешение на использование VAR во втором туре РПЛ
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