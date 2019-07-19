Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛPrognozist 12:43
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин». Игра пройдет в воскресенье 21 июля и будет показана по федеральному телеканалу «Матч-ТВ».
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