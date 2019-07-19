Футбол

«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛPrognozist 12:43

Динамо — Рубин
21 июля
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин». Игра пройдет в воскресенье 21 июля и будет показана по федеральному телеканалу «Матч-ТВ».
Читать в источнике
Обсудить
Александр Дюков
РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
— Александр ДюковИнфо24 12:47

Подробнее о событии

Казарцев и Вилков будут видеоассистентами на матче «Динамо» — «Рубин»

Sport24.ru13:03

С праздником, товарищи – в российский футбол официально приходит VAR

Советский спорт15:00

РФС получил разрешение на использование VAR

Bookmaker-ratings.ru12:03

Казарцев и Вилков назначены видеоассистентами на матч «Динамо» – «Рубин»

Sports.ru12:37

VAR будет использована в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин»

RT на русском13:12

Казарцев и Вилков будут видеоассистентами на матче «Динамо» — «Рубин»

РИА Новости13:40

РФС до сих пор не получил разрешение на использование VAR во втором туре РПЛ

ProstoProSport05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Космос

NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность

Обновлено в 15:29
Политика

Иран захватил британский танкер

Обновлено в 14:42
Политика

Путин оценил вероятность отравления Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Суд арестовал задержанных во время акции против рубки леса в Ликино-Дулево

Что еще известно: Басацкая говорит, что никто из четырех арестованных не защищал лес.
Обновлено в 15:44
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Молодежка «Спартака» победила «Ростов»

"Спартак" обыграл "Ростов" в матче 2-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 12:59
Недвижимость

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Обновлено в 11:34
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич с мужем отправились на отдых без детей

Анна Хилькевич с мужем отправились на отдых без детей Напомним, что неделю назад Анна Хилькевич летала во Францию на съемки нового сезона популярного приключенческого шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» назвал Стоцкую «больным кроликом»

Обновлено в 14:22
Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Обновлено в 10:17
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Политика

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Кино

В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Афинах произошло землетрясение, нет связи и электричества

В греческой столице возникла паника из-за землетрясения 5,3 балла, сообщил ТАСС из своего представительства, в помещении которого также ощущались толчки.
Обновлено в 08:41
Экономика

Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью

В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.
Обновлено в 14:13
Музыка

В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века

В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Общество

Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз

В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное