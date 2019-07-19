РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.

Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин». Игра пройдет в воскресенье 21 июля и будет показана по федеральному телеканалу «Матч-ТВ».

«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ

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