«Динамо» и «Ростов» голов не забилиРоссийская газета 09:27

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на "Арене-Химки" завершилась вничью - 0:0.

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

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