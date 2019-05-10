Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забилиРоссийская газета 09:27

Динамо — Ростов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
68′
71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на "Арене-Химки" завершилась вничью - 0:0.
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