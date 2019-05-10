Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забилиРоссийская газета 09:27
|20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
|46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
|68′
|71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Динамо
|Вратарь
1
|Защитник
2
24
25
44
|Полузащитник
5
6
|Нападающий
9
48
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
80
|Полузащитник
11
17
84
92
|Нападающий
9
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на "Арене-Химки" завершилась вничью - 0:0.
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«Ростов» сыграл вничью с «Динамо», потеряв из-за травм сразу двух игроков основы
Чемпионат-Ростов09:21
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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