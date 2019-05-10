«Динамо» и «Ростов» голов не забилиРоссийская газета 09:27

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на "Арене-Химки" завершилась вничью - 0:0.

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Футбол Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.

Происшествия На Украине девочку довели до слез из-за советской символики В Запорожье полицейские довели до слез девочку из-за пилотки с красной звездой.

Происшествия На Алтае нашли тела четырех погибших под лавиной На Южно-Чуйском хребте в Алтайском крае спасатели нашли тело четвертого из семи туристов, погибших под лавиной в понедельник.

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Футбол Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.

Политика Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Происшествия В Амурской области рухнул автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Экономика Отели Турции могут подорожать к началу сезона На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.

Шоу-бизнес Евгений Петросян и Брухунова разбежались Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.

Хоккей Террис назначен капитаном сборной Канады на ЧМ-2019 Нападающий "Нэшвилла" Кайл Террис назначен капитаном сборной Канады на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Шоу-бизнес Джонни Депп разоблачил обвинившую его в побоях Эмбер Херд Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп заявил, что разоблачил экс-супругу Эмбер Херд, ранее обвинившую его в побоях.

Общество МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и грозах 11 мая Небольшой дождь ожидается в ночь с 10 на 11 мая. Днем в субботу в Северной столице пройдут дожди, а местами прогнозируются ливни и грозы.

Шоу-бизнес Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.

Общество В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.

Здоровье Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.

Шоу-бизнес Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.