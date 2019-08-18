Футбол
«Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛРИА Новости 10:54
Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо". Новичок "красно-зеленых" нападающий Лука Джорджевич вошел в заявку на игру и начнет матч на скамейке запасных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Обновлено в 11:01
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Общество
Подъезд-лифт шокировал жителей Самары
В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором мужчина использует подъезд в качестве лифта и заходит в свою квартиру через окно.
Обновлено в 09:28
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Авто
В логотипе BMW не оказалось никаких пропеллеров
Обновлено в 10:00
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Футбол
Миллер прокомментировал эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал спорное судейство в матче "Зенит-Ахмат", в ходе которого арбитр не засчитал два гола петербургской команды и не поставил пенальти.
Обновлено в 11:37
Политика
Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Космос
Филиппины вступают в гонку за освоение космоса
Филиппины вступают в новую фазу в области науки и техники с принятием закона о создании космического агентства, что, по словам чиновников, окажет положительное влияние на его национальную безопасность и благосостояние людей, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составе
Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе.
Обновлено в 10:49
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал в день рождения 19-летнюю дочь
Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram пост, который посвятил старшей наследнице.
Обновлено в 08:36
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд и выжила
В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка.
Обновлено в 07:10
Футбол
Паршивлюк назвал причину ухода из «Спартака»
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого ему пришлось уйти из «Спартака».
Обновлено в 11:51
Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04