Футбол

«Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛРИА Новости 10:54

Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо". Новичок "красно-зеленых" нападающий Лука Джорджевич вошел в заявку на игру и начнет матч на скамейке запасных.
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«Динамо» — «Локомотив». Стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
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