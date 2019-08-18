Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо". Новичок "красно-зеленых" нападающий Лука Джорджевич вошел в заявку на игру и начнет матч на скамейке запасных.

«Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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