РПЛ
Свободная Пресса«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|27′
Шарль Каборе
|41′
Константин Рауш
|58′
Максимилиан Филипп
|63′
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
|74′
|78′
Вячеслав Грулев
Кирилл Панченко
Пол Антон
Срджан Мияйлович
|80′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|85′
Срджан Мияйлович
|90′
Владимир Полуяхтов
|90′+5′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
22
Анюков
99
Канунников
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
17
Зиньковский
7
Соболев
31
Лещук
17
Паршивлюк
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
5
Филипп
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо». За 90 минут игрового времени команды так и не смогли поразить ворота друг друга, и встреча закончилась вничью со счётом 0:0.
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