РПЛ
Свободная Пресса«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|27′
Шарль Каборе
|41′
Константин Рауш
|58′
Максимилиан Филипп
|63′
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
|74′
|78′
Вячеслав Грулев
Кирилл Панченко
Пол Антон
Срджан Мияйлович
|80′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|85′
Срджан Мияйлович
|90′
Владимир Полуяхтов
|90′+5′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
22
Анюков
99
Канунников
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
17
Зиньковский
7
Соболев
31
Лещук
17
Паршивлюк
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
5
Филипп
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо». За 90 минут игрового времени команды так и не смогли поразить ворота друг друга, и встреча закончилась вничью со счётом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Авто
В России предложили пересмотреть транспортный налог
В списке тоже случаются огрехи: например, в июле СП обнаружила, что в него не были включены Tesla Model S, лимузин Mercedes S63 АМG 4МАТIС и роскошный Bugatti Veyron Grand Sport, стоимостью от 4 млн, 9 млн и 100 млн руб. Кроме этого, многие владельцы дорогих автомобилей часто выискивают лазейки, чтобы не платить повышенный налог.
Авторамблер вчера в 12:22
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа
Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
Общественное телевидение России 05:06
Шоу-бизнес
Муж подарил Марине Александровой на 37-летие красный мопед
Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
Актуальные Новости 13:55
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».
RT на русском 15:21
Общество
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости вчера в 08:40
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Политика
Джонсон рассказал о детских мечтах стать рок-звездой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с гражданами страны от 9 до 14 лет рассказал, что в детстве мечтал быть рок-звездой или владельцем сети супермаркетов.
Известия 14:23
Политика
США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить практику предоставления безвизового въезда для граждан РФ на Гуам и Северные Марианские острова, следует из опубликованного министерством внутренней безопасности уведомления в федеральном реестре.
РИА Новости 11:19
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Финансы
WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы
Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Шоу-бизнес
Рената Литвинова показала подписчикам стройную фигуру в купальнике
Недавно актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram фото, показав стройную фигуру в купальнике.
OAnews 13:47
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе
Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона вышла замуж без любви
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей.
ТВ Центр 02:05
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвёртый круг US Open
Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, в третьем круге US Open победила чешку Каролину Мухову, занимающую 44-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/2.
GoTennis.ru 15:57
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Футбол
Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.
Евро-футбол.ру 07:28
Политика
Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова главой МВД
Новоназначенный премьер-министр Украины Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Авакова.
ИА Новороссия 08:21
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Культура
В Ярославле открылась выставка Куинджи
Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.
Городские новости (г. Ярославль) 12:37