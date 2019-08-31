РПЛ

REGNUMREGNUM«Динамо» и «Крылья Советов» голов не забили

Крылья Советов — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
27′
Шарль Каборе
41′
Константин Рауш
58′
Максимилиан Филипп
63′
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
74′
78′
Вячеслав Грулев
Кирилл Панченко
Пол Антон
Срджан Мияйлович
80′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
85′
Срджан Мияйлович
90′
Владимир Полуяхтов
90′+5′
30 августа на стадионе «Самара Арена» (Самара) был разыгран матч 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Крылья Советов» и «Динамо». Поединок завершился нулевой ничьей.
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