РПЛ
REGNUM«Динамо» и «Крылья Советов» голов не забили
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|27′
Шарль Каборе
|41′
Константин Рауш
|58′
Максимилиан Филипп
|63′
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
|74′
|78′
Вячеслав Грулев
Кирилл Панченко
Пол Антон
Срджан Мияйлович
|80′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|85′
Срджан Мияйлович
|90′
Владимир Полуяхтов
|90′+5′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
22
Анюков
99
Канунников
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
17
Зиньковский
7
Соболев
31
Лещук
17
Паршивлюк
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
5
Филипп
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
30 августа на стадионе «Самара Арена» (Самара) был разыгран матч 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Крылья Советов» и «Динамо». Поединок завершился нулевой ничьей.
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«Крылья Советов» — «Динамо». 30.08.19. 20:00 (МСК). Прогноз и ставки на матч
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«Крылья Советов» - «Динамо» Москва: прогноз на матч чемпионата России
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