«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составыSportbox.RU 05:58

Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара».

Происшествия Виталия Милонова избили в Петербурге Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.

Путешествия Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.

Общество ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.

Политика Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский» Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.

Политика Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Происшествия В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».

Здоровье Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов Медики назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов.

Политика Минобороны Украины: Зеленский проигнорировал четыре повестки в армию Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уклонялся от службы по время мобилизации в 2014-2015 годах.

Происшествия Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Экономика Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти» 28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.

Происшествия В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Футбол Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Технологии Tesla предупреждает о повышении цен Через несколько недель покупателям электромобилей Tesla придется платить больше за опцию, которая еще не полностью реализована, но которая, по словам гендиректора компании, в один прекрасный день обеспечит полностью самоуправляемое движение.

Экономика Члены правительства отчитались о доходах за 2018 год Правительство опубликовало данные деклараций, поданные членами кабинета министров за 2018 год.

Космос Физик признался, что боится инопланетной жизни Британский физик Брайан Кокс признался, что напуган перспективой процветания инопланетной жизни где-то во Вселенной.

Армия и оружие Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121 Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Общество Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12 Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).

Культура Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.