Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составыSportbox.RU 05:58
Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия
Виталия Милонова избили в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:19
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Авто
Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей
Обновлено в 05:06
Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Здоровье
Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов
Медики назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:38
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл 1000-ю гонку в истории «Формулы-1»
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа сезона - Гран-при Китая.
Обновлено в 03:52
Политика
Минобороны Украины: Зеленский проигнорировал четыре повестки в армию
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уклонялся от службы по время мобилизации в 2014-2015 годах.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Обновлено в 01:16
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено 12 апреля в 13:46
Происшествия
В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв
В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии
Tesla предупреждает о повышении цен
Через несколько недель покупателям электромобилей Tesla придется платить больше за опцию, которая еще не полностью реализована, но которая, по словам гендиректора компании, в один прекрасный день обеспечит полностью самоуправляемое движение.
Обновлено в 06:17
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Экономика
Члены правительства отчитались о доходах за 2018 год
Правительство опубликовало данные деклараций, поданные членами кабинета министров за 2018 год.
Обновлено 12 апреля в 12:37
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Космос
Физик признался, что боится инопланетной жизни
Британский физик Брайан Кокс признался, что напуган перспективой процветания инопланетной жизни где-то во Вселенной.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Культура
Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой
Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
Обновлено в 01:23
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29