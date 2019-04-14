Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составыSportbox.RU 05:58

Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» сравнял счет в матче с «Динамо»

Спорт-Экспресс08:45

Сулейманов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче с «Динамо»

РИА Новости06:10

«Динамо» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:49

«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Матч ТВ05:58

«Динамо» — «Краснодар»: стали известны составы команд

Чемпионат05:50

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru06:01

«Динамо» – «Краснодар» – 1:1. Вандерсон сравнял счет. Онлайн-трансляция матча

Sports.ru05:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия

Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:19
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Авто

Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей

Обновлено в 05:06
Политика

Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Здоровье

Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов

Медики назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:38
Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл 1000-ю гонку в истории «Формулы-1»

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа сезона - Гран-при Китая.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Пиар-директор Анна Исаева показала архивные кадры с Юлией Началовой

Обновлено в 08:44
Политика

Минобороны Украины: Зеленский проигнорировал четыре повестки в армию

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уклонялся от службы по время мобилизации в 2014-2015 годах.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Обновлено в 01:16
Единоборства

Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Экономика

Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено 12 апреля в 13:46
Происшествия

В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв

В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии

Tesla предупреждает о повышении цен

Через несколько недель покупателям электромобилей Tesla придется платить больше за опцию, которая еще не полностью реализована, но которая, по словам гендиректора компании, в один прекрасный день обеспечит полностью самоуправляемое движение.
Обновлено в 06:17
Авто

Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 01:30
Экономика

Члены правительства отчитались о доходах за 2018 год

Правительство опубликовало данные деклараций, поданные членами кабинета министров за 2018 год.
Обновлено 12 апреля в 12:37
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено в 05:34
Космос

Физик признался, что боится инопланетной жизни

Британский физик Брайан Кокс признался, что напуган перспективой процветания инопланетной жизни где-то во Вселенной.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Культура

Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

Обновлено в 01:23
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное