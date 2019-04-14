«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 06:01

"Динамо" и "Краснодара" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

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