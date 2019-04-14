Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 06:01
"Динамо" и "Краснодара" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля
Ранее Порошенко заявлял, что готов встретиться с Зеленским дважды: 14 апреля на стадионе и 19 апреля на телевидении.
Обновлено в 05:58
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Происшествия
Представитель Милонова: депутата в Петербурге никто не избивал
В воскресенье, 14 апреля, пресс-секретарь депутата Госдумы Виталия Милонова Илья Евстигнеев рассказал «Форпосту», что история о побоях его руководителя сильно преувеличена.
Обновлено в 06:18
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Путешествия
Эксперты нашли самые дешевые авиабилеты для путешествий весной
Специалисты сервиса проанализировали минимальную цену авиабилетов из Москвы в российские города и обратно, а затем составили список мест, куда весной 2019 года можно слетать, потратив меньше всего средств.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Нидерландские антимонопольщики заинтересовались Apple
Нидерландское управление по делам потребителей и рынков (ACM) намерено выяснить, не злоупотребляет ли Apple положением, которое занимает магазин приложений App Store.
Обновлено в 03:22
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга в России
Как отмечается в постановлении, правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей были официально утверждены впервые.
Обновлено 12 апреля в 02:56
Происшествия
Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию
На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов
Медики назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:38
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине
В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
Обновлено в 01:12
Путешествия
Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск
Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Авто
В Китае тестируют автоматизированные вертикальные парковки
В Китае в тестовом режиме проверяют эффективность использования вертикальных парковок, работающих в автоматизированном режиме.
Обновлено в 06:25
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33