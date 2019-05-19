Футбол

«Динамо» и «Енисей» сыграли вничьюСвободная Пресса 09:04

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
В матче 29 тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» со счётом 2:2. Этот результат гарантировал «бело-голубым» место в Премьер-Лиге на следующий сезон.
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