Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на новом Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 3:3.

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

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