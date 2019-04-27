Динамо — Ахмат 0:0LiveSport.ru 13:53

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на «Арена-Химки» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» — 0:0. В турнирной таблице РПЛ «Динамо» с 29 очками располагается на 12-й строчке (в двух очках от зоны переходных матчей), а «Ахмат» с 35 баллами занимает восьмое место.

Происшествия На Шри-Ланке продлили комендантский час На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.

Общество СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.

Политика Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским «Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Музыка Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос» Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.

Авто Названы самые популярные случаи обмана на СТО Эксперты назвали наиболее популярные обманы ремонтников, вводящих в заблуждение водителей.

Финансы ЦБ хочет изменить требования к инвестированию пенсионных резервов НПФ Банк России планирует изменить требования к инвестированию пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ РФ.

Футбол «Фенербахче» без Нойштедтера отобрал очки у «Трабзонспора», Вальбуэна забил на 97-й минуте "Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором" в 30-м туре чемпионата Турции - 1:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, а на замену появился экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна.

Политика Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе» По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".

Наука Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.

Политика Задержание Климца подтверждено его советником Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.

Происшествия В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.

Футбол Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке» Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Армия и оружие Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.

Культура Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо» Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.