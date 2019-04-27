Футбол

Динамо — Ахмат 0:0LiveSport.ru 13:53

Динамо — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Абдул Азиз Тетте
12′
Артур Юсупов
54′
Евгений Марков
56′
Евгений Луценко
59′
Евгений Марков
Кирилл Панченко
59′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
62′
Евгений Луценко
Федор Черных
77′
80′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
Раванелли
Одисе Роши
90′
Милад Мохаммади
Родольфо
90′+5′
Зоран Нижич
В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на «Арена-Химки» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» — 0:0. В турнирной таблице РПЛ «Динамо» с 29 очками располагается на 12-й строчке (в двух очках от зоны переходных матчей), а «Ахмат» с 35 баллами занимает восьмое место.
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