Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора ЦояМатч ТВ 05:05

«Динамо» в преддверии матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» опубликовало видео-анонс игры под песни Виктора Цоя. В ролике хор исполняет две песни группы «Кино» — «Стук» и «Место для шага вперед».
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«Динамо» сделало анонс матча с «Крыльями» под песни Цоя

News.ru05:13

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Матч ТВ05:05

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Sportbox.RU05:05

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Цоя в исполнении хора

Чемпионат04:45

«Динамо» анонсировало матч против «Крыльев Советов» песней Цоя в исполнении хора

Sport24.ru04:35

Анонс матча с «Крыльями Советов» от «Динамо» под песни Виктора Цоя. Видео

Спорт-Экспресс04:30
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Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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