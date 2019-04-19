Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора ЦояМатч ТВ 05:05
«Динамо» в преддверии матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» опубликовало видео-анонс игры под песни Виктора Цоя. В ролике хор исполняет две песни группы «Кино» — «Стук» и «Место для шага вперед».
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Политика
Лавров заявил о злоупотреблении США статусом доллара
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют статусом доллара, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:02
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Обновлено в 05:39
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Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
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Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.
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В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
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Обновлено вчера в 09:33
Политика
Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
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Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь
Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.
Обновлено 17 апреля в 11:07
Политика
Робот с голосом Порошенко дозвонился до Юлии Тимошенко
Обновлено вчера в 13:08
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Футбол
ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков
Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:42
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Филарет возмутился попыткой «перепатриархатить» церковь на Украине
Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет призвал верующих проголосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
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Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России
Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Обновлено вчера в 14:33