«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора ЦояМатч ТВ 05:05

«Динамо» в преддверии матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» опубликовало видео-анонс игры под песни Виктора Цоя. В ролике хор исполняет две песни группы «Кино» — «Стук» и «Место для шага вперед».

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Политика Лавров заявил о злоупотреблении США статусом доллара Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют статусом доллара, передает РИА "Новости".

Интернет Facebook хранит миллионы паролей Instagram в открытом доступе Напомним, 21 марта вышло официальное сообщение Facebook, что миллионы паролей от аккаунтов соцсети были доступны работникам компании.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экономика Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой» Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Политика Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".

Транспорт ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Космос Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.

Авто Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру» Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Экономика Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.

Футбол ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».

Политика Филарет возмутился попыткой «перепатриархатить» церковь на Украине Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет призвал верующих проголосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.

Футбол Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы» В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».

Хоккей Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.

Политика НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.

Происшествия Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.

Экономика Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть» Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.