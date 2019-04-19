Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора ЦояКП - Самара 06:42

Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук». Ролик, который появился на YouTube-канале «Динамо», называется «Динамо» vs «Крылья Советов».
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«Динамо» анонсировало домашний матч песнями Цоя

Life.ru06:17

Анонс матча с «Крыльями Советов» от «Динамо» под песни Виктора Цоя. Видео

Спорт-Экспресс04:30

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Матч ТВ05:05

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Sportbox.RU05:05

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Цоя в исполнении хора

Чемпионат04:45

«Динамо» анонсировало матч против «Крыльев Советов» песней Цоя в исполнении хора

Sport24.ru04:35

«Динамо» сделало анонс матча с «Крыльями» под песни Цоя

News.ru05:13
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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