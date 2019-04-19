Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора ЦояКП - Самара 06:42

Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук». Ролик, который появился на YouTube-канале «Динамо», называется «Динамо» vs «Крылья Советов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» анонсировало домашний матч песнями Цоя

Life.ru06:17

«Динамо» анонсировало матч против «Крыльев Советов» песней Цоя в исполнении хора

Sport24.ru04:35

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Матч ТВ05:05

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя

Sportbox.RU05:05

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Цоя в исполнении хора

Чемпионат04:45

«Динамо» сделало анонс матча с «Крыльями» под песни Цоя

News.ru05:13

Анонс матча с «Крыльями Советов» от «Динамо» под песни Виктора Цоя. Видео

Спорт-Экспресс04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Экономика

Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафа

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:37
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Космос

«Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты

Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 10:12
Экономика

Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумного

Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах.
Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский и Порошенко прибыли на «Олимпийский» в Киеве

Обновлено в 11:49
Футбол

Жене Мамаева разрешили свидание с мужем

Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.
Обновлено в 11:39
Политика

Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией

Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Панин рассказал о походах на нудистский пляж с дочерью

Панин заявил в беседе с НСН, что не боится, если его обнаженные снимки в Интернете увидит маленькая дочь.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика

Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»

Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина до 18 июня с установлением ограничений, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорело более 30 домов.
Обновлено в 10:16
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Пугачева случайно «засветила» причину «предсмертных хрипов»

Многие в соцсетях отметили, что примадонна поет вовсе не так как раньше – хриплый голос Пугачевой уже давно ассоциируется у поклонников с «предсмертными хрипами».
Обновлено в 07:42
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Общество

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено в 03:49
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Хоккей

Кожевников оценил игру «Авангарда» в серии с ЦСКА

Александр Кожевников поделился мнением о финальной серии КХЛ между "Авангардом" и ЦСКА. Московский клуб выиграл все три матча и ведёт 3:0.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное