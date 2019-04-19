Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора ЦояКП - Самара 06:42
Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук». Ролик, который появился на YouTube-канале «Динамо», называется «Динамо» vs «Крылья Советов».
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