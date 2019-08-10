Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча на «ВТБ Арене» в столице закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Счет открыл на 10-й минуте Артем Дзюба.

Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Динамо»

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