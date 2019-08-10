Футбол

Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Динамо»Мойка78 вчера в 13:56

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча на «ВТБ Арене» в столице закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Счет открыл на 10-й минуте Артем Дзюба.
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