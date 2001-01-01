Футбол

Динамо — Зенит 0:2Вести.Ru 13:15

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо". Этот мяч стал для него уже 105-м за всю историю выступлений в чемпионатах России.
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