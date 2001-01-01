Футбол
«Динамо» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся 9 декабря в 14:00
«Динамо» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся 9 декабря в 14:00Чемпионат03:00
Сегодня, 9 декабря, на стадионе «Арена Химки» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Динамо» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат03:00
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