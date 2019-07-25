На 25-й минуте встречи 3-го тура РПЛ между "Динамо" и "Уралом", которая проходит в Москве на новом стадионе в Петровском парке, фанаты бело-голубых оскорбили "Зенит". Зрители на секторе активной поддержки москвичей исполнили кричалку, которая задевает честь и достоинство чемпионов России.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Экономика Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7% Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Шоу-бизнес В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Политика Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Автоспорт Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку Надеюсь, это не лишит его уверенности в собственных силах. Вопрос сейчас в том, сумеем ли мы восстановить машину.

Футбол Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

Политика Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.

Политика Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.

Спорт Сборная России досрочно выиграла медальный зачет ЕЮОФ в Баку Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

Политика Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Авто BMW готовит очередной компактный кроссовер Хотя все кроссоверы BMW имеют знакомую номенклатуру на основе X, модель начального уровня может получить имя «Urban X». Независимо от названия, кроссовер будет работать на платформе UKL2, которая лежит в основе различных автомобилей, включая новую 1-Series.

Футбол Гильерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам В рамках превью в баттле по русским скороговоркам сошлись бывшие бразильцы — защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.

Спорт ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020 Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Авто Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.