Футбол
Динамо — Спартак 0:1 (2-й тайм)ТАСС 12:15
Самба Соу
|15′
|16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
|46′
|52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
|56′
Аяз Гулиев
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
1
Шунин
3
Хольмен
44
Шуньич
24
Евгеньев
25
Козлов
27
Соу
5
Тетте
34
Рауш
9
Кардозу
48
Луценко
22
Жоаозиньо
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
12
Адриано
47
Зобнин
94
Ханни
7
Гулиев
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" устроили акцию протеста из-за перенесенного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", который должен был пройти на новом стадионе в Петровском парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
Трое россиян погибли при крушении Boeing 737 в Эфиопии
Обновлено в 09:50
Спорт
Пидручный победил в пасьюте на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
Пожар на складе на севере Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:46
Здоровье
В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори
У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.
Обновлено в 13:06
Общество
В Москве прошел митинг за свободный интернет
Обновлено в 09:25
Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» благодаря голам Азмуна и Ригони
Обновлено в 12:08
Происшествия
На юге Таиланда произошло 15 взрывов самодельных бомб
Обновлено в 12:17
Кино
Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Политика
Сталина обвинили в «воскрешении» Гитлера
Советский лидер Иосиф Сталин после Второй мировой войны был заинтересован в дальнейшем расколе стран Запада путем сеяния слухов на тему того, что Гитлера могли укрывать британцы или американцы, полагает автор.
Обновлено в 11:20
Общество
Владимира Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище
12 марта 2019 г. на Троекуровском кладбище в Москве кремируют народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта.
Обновлено в 13:00
Политика
Лидер Кубы обвинил США в саботаже венесуэльской ГЭС
Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы заявила, что причиной стала диверсия на ГЭС "Эль-Гури".
Обновлено в 12:17
Политика
Украинский националист Кухарчук попал в базу «Миротворца»
Создатели скандально известного украинского сайта "Миротворец" включили в список "изменников родины" главу черкасского областного отделения партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука.
Обновлено в 10:34
ЖКХ
В Екатеринбурге 14 подрядчиков отказались вывозить из города снег
Обновлено в 09:32
Общество
Названы самые богатые актеры России
Обновлено в 05:39
Единоборства
Куницкая одержала вторую победу в UFC
Россиянка Яна Куницкая (12−4) провела свой третий бой в UFC и одержала вторую победу подряд.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Жителю Перми выставили счет за коммуналку на два миллиона рублей
В жировке за февраль Павел Шишков увидел невообразимую сумму в два миллиона рублей.
Обновлено 08 марта в 12:15
Кино
Виктор Сухоруков отреагировал на съемки «Брата-3»
Ранее сообщалось, что поклонники режиссера дилогии составили несколько петиций с требованием запретить съемки фильма "Брат-3" и направили их в Министерство культуры России.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено в 09:48
Общество
Синоптики прогнозируют тепло в Москве на следующей неделе
По прогнозам синоптиков, весеннее тепло придёт в столицу на следующей неделе.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
Обновлено в 06:35
Политика
Бутефлика вернулся домой после лечения в Швейцарии
Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся на родину после лечения в одной из клиник Женевы (Швейцария).
Обновлено в 13:12
Происшествия
Глава минздрава Туниса уволился после гибели 11 младенцев
Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после гибели 11 новорожденных детей в центре акушерства и неонатологии.
Обновлено в 07:13
Экономика
Завод Ford во Всеволожске могут закрыть уже в марте
Решение будет принято через несколько дней во время совета директоров. Судьбу завода Ford планируют решить уже в ближайшее время.
Обновлено в 10:56