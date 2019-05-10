Футбол
«Динамо» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00Чемпионат 04:00
Сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Главред Mash рассказал об обыске в редакции и задержании сотрудника
Одного из сотрудников телеграм-канала Mash задержали после обыска в редакции, рассказал РБК главред Mash Максим Иксанов.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой покойный работал с момента ее основания в 2014 году.
Обновлено в 06:36
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Общество
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено вчера в 03:32
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем
Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.
Обновлено в 04:30
Общество
Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе
Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
Обновлено в 02:16
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 05:55
Общество
Андрей Малахов возмутился приглашением моделей на парад Победы
Ранее пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на приглашение на парад Победы модели Александры Маркиной.
Обновлено в 01:29
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах
Обновлено в 06:31
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Музыка
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Гаджеты
Android Q получит «бесполые» эмодзи
До конца года каждое устройство на Android Q получит «бесполые» эмодзи.
Обновлено вчера в 12:03