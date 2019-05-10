Футбол

«Динамо» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00Чемпионат 04:00

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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«Динамо» — «Ростов». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:33

«Динамо» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы

Чемпионат06:07
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