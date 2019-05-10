Футбол
«Динамо» — «Ростов»: команды объявили стартовые составыЧемпионат 06:07
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнётся в 14:00 мск.
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