Футбол

«Динамо» — «Ростов»: команды объявили стартовые составыЧемпионат 06:07

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнётся в 14:00 мск.
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«Динамо» — «Ростов». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:33

«Динамо» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы

Чемпионат06:07
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