Футбол
Динамо — Ростов 0:0 (2-й тайм)ТАСС вчера в 18:28
|20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
|46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Динамо
|Вратарь
1
|Защитник
2
24
25
44
|Полузащитник
5
6
|Нападающий
8
9
22
48
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
80
|Полузащитник
11
17
84
92
|Нападающий
9
Четыре матча пройдут в субботу в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу. "Оренбург" сыграет с "Уралом", "Динамо" встретится с "Ростовом", "Анжи" примет "Арсенал", а "Локомотиву" будет противостоять "Рубин".
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